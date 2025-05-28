أخبار اليمن : ردم 12 بئر مياه عشوائي بهذه المحافظة

ردم 12 بئر مياه عشوائي بهذه المحافظةنفّذ فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بمحافظة إب اليوم حملة ميدانية على الآبار العشوائية في مديرية السبرة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة محمد الورافي، أن فريق الحملة قام بردم 12 بئرًا يدوي تم حفرها بطريقة عشوائي ودون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن تلك الابار التي تم حفرها في عدة مناطق متفرقة بالمديرية، تسببت بالكثير من الأضرار أبرزها التلوث البيئي، واستنزاف المخزون الجوفي للمياه، فضلا عن نشوب النزاعات بين المواطنين بسببها .

وأكد الورافي أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، ضمن خطة تهدف إلى الحد من الحفر غير القانوني وضبط المخالفات، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم في عمليات الحفر المخالف.

ودعا جميع المواطنين والمزارعين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة والتوجه إلى فرع الهيئة للحصول على التراخيص قبل الشروع في أي عملية حفر، حفاظًا على السلامة البيئية والاجتماعية وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

