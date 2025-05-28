أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 54084

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 54084

ارتفعت حصيلة شهداء جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى 54 ألف و84 شهيداً، و132 ألف 308 إصابات منذ السابع من أكتوبر عام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقرير احصائي يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 28 شهيداً (منهم 5 شهداء انتشال)، و 179 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الاحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها،

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت ثلاثة آلاف و924 شهيداً و11 ألف و267 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

