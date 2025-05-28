أخبار اليمن : أجواء حارة وأمطار متفرقة خلال الساعات المقبلة

أجواء حارة وأمطار متفرقة خلال الساعات المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات إب، تعز، الضالع، ذمار، ريمة، والمحويت.

ومن المتوقع أيضاً، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، صنعاء، البيضاء، شبوة ومرتفعات لحج وأبين.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة وجافة في الصحارى والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 39 ـ 46 درجة مئوية.

بينما قد تكون الأجواء حارة ورطبة في السواحل تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 35 - 39 درجة مئوية.

وهطلت أمطار خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في تعز -الحوبان: 17.6ملم، إب: 14.2، حجة: 2.8، ذمار: 2

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

-كذلك حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.

