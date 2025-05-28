شكرا لاهتمامكم بخبر أشرف حكيمي مع إنتر ميلان.. موسم واحد وإرث خالد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيكون النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان تحت الأضواء عندما يواجه فريقه السابق إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 31 مايو 2025.

يعتبر حكيمي اللاعب الوحيد في تشكيلة باريس سان جيرمان الذي ارتدى قميص الإنتر، ورغم أنه لعب مع النيراتزوري موسماً واحداً فقط إلا أنه ترك بصمة عميقة لدى الجميع في النادي.

انتقل حكيمي البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك من ريال مدريد إلى إنتر ميلان في صيف عام 2020 مقابل 43 مليون يورو، بعد عامين مميزين على سبيل الإعارة في بوروسيا دورتموند، حيث كان مطلوباً من المدرب أنطونيو كونتي الذي دخل حينها موسمه الثاني على رأس العارضة الفنية لإنتر.

كان المدرب الإيطالي عاملاً رئيسياً في وصول حكيمي، الذي قال لمجلة سبورتويك الإيطالية قبل أربع سنوات: “اتصل بي (كونتي) لإقناعي، وشرح لي بوضوح الدور الذي سألعبه ومدى أهميته لتطوري، لقد جعلني أشعر وكأنني في قلب المشروع، ما أثار اهتمامي هو أن شخصاً خبيراً في كرة القدم سيقدر طريقتي في اللعب، لكن معه كنت ملزماً أن أتعلم الدفاع بشكل أفضل”.

شهادة من الزميل المنافس

منذ مبارياته الأولى أثار حكيمي الإعجاب بسرعته، وانطلاقاته القوية، وقدرته على التقدم للأمام وعدم الاكتفاء بالدفاع، وسرعان ما أصبح عنصراً أساسيا في خطة إنتر 3-5-2 بعد أن تناوب لفترة مع ماتيو دارميان على الجهة اليمنى.

تحدث الدولي الإيطالي دارميان، البالغ من العمر 35 عاماً، عن حكيمي في مؤتمر صحفي قبل خوض نهائي دوري الأبطال: “أنا وجماهير إنتر والجماهير الأخرى، نحتفظ بذكريات رائعة معه، لكل ما قدمه للنادي، بما في ذلك الفوز بلقب الدوري الإيطالي(2021)، إنه لاعب ممتاز، وهو شخص جيد أيضاً، ويواصل إثبات ذلك في باريس سان جيرمان”.

أنهى حكيمي موسمه الوحيد مع إنتر برصيد 7 أهداف (ثالث أفضل هداف في الفريق خلف روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز) و8 تمريرات حاسمة (ثاني أفضل ممرر خلف لوكاكو) ولم يسبق له أن حصل على إحصائيات مماثلة منذ وصوله إلى الدوري الفرنسي.

ثالث أكبر عملية بيع لإنتر

يتطلع المدافع الهولندي ستيفان دي فري أيضاً إلى رؤية زميله السابق مجدداً يوم السبت في النهائي، قائلاً: “أتذكره شاباً متوهجاً، مبتسما دائماً، مرحاً، بارعاً في اللعب، يتمتع بقوة بدنية هائلة وسرعة مذهلة، لقد أمضى عاماً رائعاً هنا”.

وكان حكيمي آخر استثمار كبير من جانب المجموعة الصينية “سونينغ” مالكة إنتر ميلان آنذاك، والتي واجهت بعدها صعوبات اقتصادية كبيرة، ما أجبرها على تأجيل الدفعة الأولى لريال مدريد لعدة أشهر.

وتذكّر جوسيبي ماروتا رئيس إنتر خاتمة هذه القصة: “خاض موسماً ممتازاً، ولكن بعد ذلك كانت هناك فرصة كبيرة اغتنمناها”.

بيع حكيمي إلى باريس سان جيرمان مقابل 68 مليون يورو، ولا يزال حتى يومنا هذا ثالث أكبر صفقة بيع في تاريخ إنتر (خلف لوكاكو إلى تشيلسي بـ113 مليون يورو في عام 2021، وزلاتان إبراهيموفيتش إلى نادي برشلونة بـ69.5 مليون يورو في عام 2009).