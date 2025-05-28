شكرا لاهتمامكم بخبر الموقف خطير.. سلوت يرفض استلام جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - رفض آرني سلوت مدرب ليفربول، استلام جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأوضح السبب وراء قراره.

وتم اختيار سلوت كأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم وجائزة رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لأفضل مدرب للعام، تقديرًا لموسمه الأول مع ليفربول.

وقاد سلوت ليفربول للتتويج بلقب الدوري رقم 20 في تاريخه، وحقق ذلك خلال موسمه الأول كمدرب للفريق.



وأعلن سلوت رفضه حضور حفل استلام الجائزة، تضامنًا مع ضحايا حادث موكب التتويج الذي وقع خلال احتفالات لاعبي ليفربول مع الجماهير يوم الإثنين الماضي (طالع التفاصيل من هنا).



وقال سلوت في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: “كما تعلمون، وقع حادث مروع في ليفربول، أسفر عن إصابة العشرات من الرجال والنساء والأطفال الذين حضروا موكبنا، ونتيجة لذلك، اضطررت إلى الانسحاب من الحدث تضامنًا مع جميع المتضررين”.

وأضاف: “هذا ليس قرارًا اتخذته باستخفاف، ولكنه قرار أشعر أنه صائب تمامًا نظرًا لخطورة الموقف، آمل أن أحظى بتفهمكم في هذا الصدد”.

وأردف: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مجتمع كرة القدم الأوسع، بما في ذلك رابطة ليفربول لكرة القدم نفسها، والدوري الإنجليزي الممتاز، والعديد من الأندية التي ستمثلنا، على الدعم الذي تلقيناه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.

وأشار: “كرة القدم لعبة قائمة على التنافس، ويجب أن تكون كذلك دائمًا، وهي أيضًا مصدر رائع للرفقة، لا سيما في مثل هذه الأوقات”.

وواصل: “أود أيضًا أن أشيد بخدمات الطوارئ والسلطات الأخرى في ليفربول التي سارعت إلى التدخل فور وقوع الحادث”.

وأكمل سلوت: “إلى جانب المشجعين والمارة الذين ساعدوا بعضهم البعض في وقت الحاجة، أعتقد أن كل من شارك في أعقاب الحادث يستحق امتناننا جميعًا”.

وعن اختياره كأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أفاد: “أشعر بالتواضع لاختياري كأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشكر اللجنة المختصة الممتاز لاختياري”.

واستطرد: “السبب الرئيسي وراء شعوري بالتواضع هو معرفتي بالمستوى العالي للغاية للمدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وشدد: “فخور جدًا أيضًا بكوني عضوًا في رابطة مدربي الدوري، وبالتالي يشرفني حقًا الحصول على جائزة السير أليكس فيرجسون لأفضل مدرب في العام من رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وعلّق مدرب ليفربول: “إن تصويت زملائك المدربين أمر مميز للغاية، خاصة وأنني أعرف الجودة المذهلة لأولئك الذين فازوا بهذه الجائزة سابقًا”.

واسترسل: “سيدي أليكس، أتطلع إلى لقائك لاحقًا لاستلام جائزتي منك، أتطلع أيضًا لحضور أول حفل عشاء سنوي لجوائز رابطة أطباء لندن في مناسبة قادمة، شكرًا جزيلًا لكم على تفهمكم ودعمكم”.

وأتم: “إذا استطعتم مشاركتي في تذكير المتضررين من الأحداث بأفكاركم وصلواتكم، فسأكون ممتنًا للغاية”.

