تجربة طلاق ومكالمة فارقة.. هنري يروي كواليس انتقاله من آرسنال إلى برشلونة في 2007

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفرنسي تييري هنري، كواليس انتقاله من صفوف آرسنال إلى برشلونة عام 2007، وسر المكالمة التي حفزته على اتخاذ قرار حاسم فيما يخص مستقبله الكروي في ذلك الوقت.

هنري استطاع أن يحقق 7 ألقاب مع برشلونة، منها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2009 على حساب مانشستر يونايتد.

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وقال هنري في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “هناك مكالمة هاتفية جمعتني بفرانك ريكارد، أخبرني أنني سأبدأ من مقاعد البدلاء، لكنني وافقت على أي حال، لأنني أريد القتال من أجل مكان في التشكيلة الأساسية”.



وأكمل: “ميسي على اليمين، رونالدينيو على اليسار وإيتو في المنتصف، لذلك كان الحصول على مكان أساسي في التشكيل أمرًا صعبًا، كنت أريد خوض تحد جديد والخروج من منطقة الراحة التي أنا عليها في آرسنال”.

وعن كواليس ذهابه إلى برشلونة، قال: “كنت أمر بتجربة طلاق، ووصلت إلى هناك مصابًا، أتعلم لغة جديدة، وأسلوب لعب جديد، ينظر إليك الناس لأنك جديد، ويسألون ماذا ستفعل؟ ماذا ستثبت لنا؟ فزنا بدوري أبطال أوروبا هنا، وأنت لم تفز به قط”.

وأتم: “هكذا هي الأمور، وأنا أتفهم ذلك وأحترمه، إذا وصلت إلى نادٍ، أظهر لهم أنك قادر على التواجد هنا، لقد كان الأمر صعبًا”.

