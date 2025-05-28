19.3.. والد لامين يامال يثير فضول الجميع بنشر رقم غريب

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار منير نصراوي والد لامين يامال فضول الكثيرين برسالة غامضة عبر حسابه في انستغرام بعد تجديد عقد نجله مع برشلونة حتى 2031.

والد يامال نشر صورة تحمل رقم “19.3” ليثير الجدل حول المعنى الحقيقي لهذه الرسالة.

البعض تكهن بأن منير يشير إلى راتب يامال الجديد بحصوله على 19.3 مليون يورو سنوياً، رغم التكهنات بحصوله على 8 ملايين، مع وجود شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

برنامج “El Larguero” بإذاعة “SER” الإسبانية توقع أن يكون قيمة الراتب الأساسي 8 ملايين بالفعل، تزيد إلى الحد الأقصى 19.3 مليون يورو بإضافة المكافآت والحوافز.

ومع اعتبار أن يامال (17 عاماً) سيتقاضى 19.3 مليون يورو، فهذا لن يجعله اللاعب الأعلى أجراً في برشلونة كما توقع البعض، إذ لا يزال روبرت ليفاندوفسكي يحتل الصدارة براتب 26 مليون يورو.

لكن الصحفي خوسيه ألفاريز قال لبرنامج “El Chiringuito” إنه تواصل مع منير نصراوي، والذي رد ضاحكاً بأنه لم يقصد الراتب، وبأنه سعيد بإثارة فضول الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف ألفاريز: “منير شرح لي أنه يشير إلى رقم قميص يامال 19 وإلى 3 ألقاب حصدها مع برشلونة هذا الموسم”.