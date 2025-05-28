راكيتيتش: رأيت شيئًا أحزنني يحدث لأول مرة في ليلة وداع مودريتش لجماهير ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبر لاعب منتخب كرواتيا وبرشلونة السابق، إيفان راكيتيتش، عن حزنه الشديد لاقتراب نهاية رحلة لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد، مؤكدًا أن غيابه سيمثّل فراغًا كبيرًا يصعب تعويضه في صفوف الفريق الملكي.

وفي تصريحات عبر برنامج “El Partidazo” الإسباني، قال راكيتيتش: “شعرت بحزن كبير، لأننا جميعًا نريد الاستمتاع بما يقدمه مودريتش، ولكن في ريال مدريد تحديدًا، من الصعب جدًا تخيل الفريق من دونه”.

وأضاف نجم برشلونة السابق: “ريال مدريد كان يضم دائمًا لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس، لكن مودريتش كان مختلفًا، لقد نال محبة الجميع”.



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وتحدث راكيتيتش عن آخر لقاء جمعه بقائد منتخب كرواتيا، وقال: “تحدثت معه، وكان من الواضح أنه يعيش حالة وجدانية قوية، لوكا بحاجة إلى ريال مدريد، وكذلك العكس، رؤيته قبل يومين فقط من إحدى المباريات وهو يقول انتهى الأمر، انتهى الأمر، كان مشهدًا صعبًا”.

وتابع لاعب إشبيلية السابق متأثرًا: “ما حدث كان جميلًا، أول مرة نشاهد فيها رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في المدرجات والدموع في عينيه، الأمر أحزنني كثيرًا”.

وختم راكيتيتش حديثه برسالة شخصية وجهها إلى مودريتش: “قلت له عبر الهاتف، أتمنى أن يستمر في الاستمتاع بكرة القدم، وأن يقود منتخبنا الوطني نحو كأس العالم، رحيله عن مدريد فاجأني حقًا، لكن الأهم بالنسبة لي كصديق، هو أن يكون سعيدًا”.

