ثنائي الأهلي السابق على مشارف العودة قبل كأس العالم للأندية.. وتحركات غامضة في الدفاع

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات في ملف انتقالات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وعلى رأسها تطورات عودة محمد شكري وتفاوض النادي لضم أحمد رمضان بيكهام.

وقال شوبير، في تصريحاته عبر إذاعة “أون سبورت إف إم” صباح اليوم الأربعاء: “بالنسبة لملف الانتقالات، محمد شكري الأمور تسير بشكل جيد في طريق عودته للنادي الأهلي، كان سيعود للقلعة الحمراء في الموسم الماضي، لكن اللاعب تعرض لإصابة بالرباط الصليبي، لذلك لم يعد”.

وأضاف: “هناك تفاوض مع أحمد رمضان بيكهام لاستعارته لمدة سنة، ليدعم خط دفاع النادي الأهلي، وستسمع أسماء كثيرة في الفترة القادمة، أنا قلت إن الأهلي وقع مع عمرو الجزار، والآن بيكهام، وتسمع عن زين الدين بلعيد وياسين مرعي، هل الأهلي سيضم كل هؤلاء اللاعبين في خط الدفاع؟ حقيقة لا أعرف”.



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واختتم: “لكن المؤكد أن أحمد رمضان بيكهام سينضم للأهلي على سبيل الإعارة لمدة سنة، وبالمناسبة بيكهام من أبناء الأهلي، وعاد من قبل ثم رحل، ثم يعود مرة أخرى؟! أرى أن القصة صعبة وسنرى ماذا سيحدث”.

يذكر، أن الأهلي سيلتقي مع فاركو، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثامنة من عمر المرحلة النهائية لمواجهات بطولة الدوري للموسم الحالي 2024-2025، في مواجهة قد تحسم اللقب الـ 45 للمارد الأحمر.

