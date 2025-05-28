شكرا لاهتمامكم بخبر حسم الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 مايو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - يتحدد اليوم الأربعاء، الموافق 28 مايو 2025، بطل الدوري المصري الممتاز “دوري نايل” حين تُقام مباريات الجولة الختامية.
ويتحدد أيضاً بطل الدوري الأوروبي حين تُقام المباراة النهائية بين ريال بيتيس الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.
الدوري الأوروبي
تشيلسي – ريال بيتيس.. 22:00 بتوقيت السعودية ومصر
الدوري المصري
المصري – حرس الحدود.. 20:00 بتوقيت مصر والسعودية
الأهلي – فاركو.. 20:00 بتوقيت مصر والسعودية
بتروجت – البنك الأهلي.. 20:00 بتوقيت مصر والسعودية
سيراميكا كليوباترا – بيراميدز.. 20:00 بتوقيت مصر والسعودية
دوري نجوم العراق
دوهوك – نفط ميسان.. 19:00 بتوقيت السعودية ومصر