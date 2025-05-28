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حسم الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 مايو

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حسم الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 مايو

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عدن - ياسمين عبد العظيم - يتحدد اليوم الأربعاء، الموافق 28 مايو 2025، بطل الدوري المصري الممتاز “دوري نايل” حين تُقام مباريات الجولة الختامية.

ويتحدد أيضاً بطل الدوري الأوروبي حين تُقام المباراة النهائية بين ريال بيتيس الإسباني وتشيلسي الإنجليزي. 

الدوري الأوروبي

تشيلسي – ريال بيتيس.. 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

الدوري المصري

المصري – حرس الحدود.. 20:00 بتوقيت مصر والسعودية

– فاركو..  20:00 بتوقيت مصر والسعودية 

بتروجت – البنك الأهلي..  20:00 بتوقيت مصر والسعودية

سيراميكا كليوباترا – بيراميدز..  20:00 بتوقيت مصر والسعودية

 

دوري نجوم العراق

دوهوك – نفط ميسان.. 19:00 بتوقيت السعودية ومصر

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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