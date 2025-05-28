حقيقة مفاوضات الأهلي لضم “جزار جديد” في خط الدفاع

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن تطورات هامة تخص مستقبل فريقه في بطولتي الدوري وكأس عاصمة مصر، كما أوضح موقف النادي الأهلي من التعاقد مع لاعب الفريق، ورد على ما تردد بشأن مفاوضات الحارس محمد أبو جبل.

قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، في تصريحات عبر برنامج “مع شوبير” على إذاعة “أون سبورت إف إم”: “موسم مختلف لـ البنك الأهلي، قدمنا أداءً ونتائج، وحتى المباراة الأخيرة في الدوري عندنا أمل في حسم المركز الرابع والتأهل لكأس الكونفدرالية، لكن في البداية الموضوع كان في أيدينا، الآن سننتظر نتائج الآخرين”.

وتابع: “هذا بالنسبة للدوري، بالنسبة لكأس عاصمة مصر، سنخوض مباراة نصف النهائي، وكلنا آمل في هذه البطولة، خاصة أنها أصبحت مؤهلة لبطولة كأس السوبر المصري”.



طالع أيضًا | ضياء السيد: الأهلي قادر على حسم الدوري وتقديمه هدية قبل كأس العالم للأندية



وأضاف: “عقد البنك الأهلي مع المدير الفني طارق مصطفى لمدة موسمين، الموسم الحالي الذي شرف على الانتهاء، والموسم المُقبل، والكابتن طارق معروف عنه الالتزام بكلمته وبالعقد، وإن شاء الله هناك مشروع بيننا وبينه وهو مستمر معنا”.

وبسؤاله عن مفاوضات الأهلي لضم المدافع محمود الجزار، أجاب نصار: “لا توجد أي عروض للجزار حتى الآن، نحن أجلنا ملف الانتقالات في التوقيت الحالي لأننا نريد أن نركز في بطولة الدوري وننهيه بشكل جيد، لذلك لا نريد تشتيت الجهاز الفني أو اللاعبين، والأهلي لم يتواصل معنا نهائيًا”.

واختتم: “الموسم الحالي هو الأخير في عقد الحارس محمد أبو جبل مع نادي البنك الأهلي، ولم نفتح ملف التجديدات أو الانتقالات، وننتظر إلى ما بعد نهاية الموسم”.

يذكر، أن الإعلامي أحمد شوبير، كان قد أعلن عن توقيع اللاعب عمرو الجزار، مدافع غزل المحلة، للنادي الأهلي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم المُقبل، فهل يكون محمود الجزار هو الجزار الثاني ضمن كتيبة القلعة الحمراء؟.

