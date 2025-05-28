رونالدو إلى الأهلي؟.. مواجهة تاريخية ضد ميسي تلوح في الأفق بـ افتتاح كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت شبكة “سكاي سبورتس” أن كريستيانو رونالدو قد يشارك في كأس العالم للأندية المقبلة عبر صفقة انتقال مفاجئة، وسط محادثات جادة مع عدة أندية قبل انطلاق البطولة في 15 يونيو المقبل.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية أيضًا، فإن النادي الأهلي أحد الخيارات التي قد تكون أمام رونالدو للمشاركة في مونديال الأندية، في خطوة قد تزلزل افتتاح البطولة العالمية في ميامي.

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ويلتقي الأهلي في المباراة الافتتاحية مع إنتر ميامي، الذي يقوده غريم رونالدو التقليدي، ليونيل ميسي، مما يُمهد لصدام تاريخي محتمل بين الأسطورتين داخل الملاعب الأمريكية.



مشاركة رونالدو في صفوف الأهلي ستمنح المباراة طابعًا أسطوريًا وتفتح الباب أمام مواجهة كروية نادرة ينتظرها الجمهور منذ فترة، خاصة أن اللقاء يأتي في افتتاح البطولة الموسعة لأول مرة.

“سكاي سبورتس” أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خصص فترة انتقالات استثنائية بين 1 و10 يونيو، تتيح للأندية التعاقد مع لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة، وهي الفرصة التي تجعل العديد من الأندية المشاركة في البطولة تسعى وراء أفضل الصفقات الممكنة.

كما يمكن إضافة لاعبين خلال فترة التسجيل الثانية من 27 يونيو إلى 3 يوليو، لكن الأهلي وغيره من الأندية مثل بوتافوجو، أتلتيكو مدريد، باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز إذا رغبوا في ضم لاعب مثل رونالدو سيكون من الأفضل في الفترة الأولى.

رونالدو لمح إلى نهاية رحلته مع النصر في منشور غامض عبر منصة “X”، ما فتح باب التكهنات حول وجهته المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية يونيو الجاري وكتب: “هذا الفصل قد انتهى، لكن القصة مستمرة”.

يُذكر أن إنفانتينو رئيس فيفا أكد وجود محادثات مع أندية بشأن إشراك رونالدو في كأس العالم للأندية، قائلاً في حواره مع البلوجر الشهير “سبيد”: “من يدري؟ ربما نراه على أرض الملعب قريبًا”.

