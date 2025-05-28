مُبررًا لماذا تجاهل محمد صلاح.. بالمر يختار أفضل 4 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجر جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، كول بالمر، مفاجأة مدوية خلال حواره مع شبكة “سكاي سبورتس”، بعدما كشف عن قائمته لأعظم أربعة أسماء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاهلًا الثنائي محمد صلاح وواين روني.

وخلال الحوار الذي أُجري قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، طُلب من بالمر اختيار قائمته من أربعة أسماء خالدة تمثل قمة الأساطير في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وجاءت اختيارات كول بالمر كالتالي: كريستيانو رونالدو، تييري هنري، كيفن دي بروين وإدين هازارد.

وبرر بالمر اختياراته بالميل إلى العناصر الهجومية المهارية، متجاهلًا بذلك أسماء بارزة في الأرقام والتأثير، أبرزها محمد صلاح، الهداف التاريخي لنادٍ بحجم ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصاحب 4 جوائز للحذاء الذهبي.

كذلك لم يتضمن اختياره واين روني، ثاني الهدافين تاريخيًا في الدوري الإنجليزي، وأحد أساطير مانشستر يونايتد المتوجين بكل البطولات الكبرى.

وقال بالمر في تصريحاته قبل مواجهة ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر: “في النهائيات، لا يهم من تواجه أو أين تلعب، كل شيء ممكن، وأنا متحمس للغاية للتتويج مع تشيلسي بلقب أوروبي”.

