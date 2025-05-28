مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-5-2025 والقنوات الناقلة.. مواجهات الحسم في الدوري المصري ونهائي دوري المؤتمر الأوروبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - يشهد اليوم الأربعاء 28-5-2025، العديد من المواجهات المرتقبة على الصعيدين المحلي والأوروبي، تتصدرها مباريات الدوري المصري الممتاز ونهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويترقب عشاق الكرة الأوروبية مواجهة قوية تجمع بين ريال بيتيس وتشيلسي، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب “مييسكي في بولندا”.

وكان ريال بيتيس قد تأهل للنهائي بعد تخطي فيورنتينا بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما عبر تشيلسي بسهولة إلى النهائي بفوز كاسح 5-1 على ديورجاردن السويدي.



محليًا، تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف النادي الأهلي فريق فاركو في لقاء الحسم بالجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز، وهي مباراة قد تحسم اللقب لصالح المارد الأحمر.



فوز الأهلي أو حتى التعادل أمام فاركو يعني تتويجه رسميًا بالبطولة، في ظل تصدره جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة.

وفي لقاء آخر لا يقل أهمية، يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا على استاد السويس الجديد، في مواجهة مصيرية للفريق السماوي الذي لا يملك خيارًا سوى الفوز، على أمل أن يخدمه فاركو بنتيجة مفاجئة أمام الأهلي.

طالع أيضًا | ضياء السيد: الأهلي قادر على حسم الدوري وتقديمه هدية قبل كأس العالم للأندية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-5-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الأهلي ضد فاركو، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “on sport 1”.

سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “on sport 2”.

بتروجيت ضد البنك الأهلي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

المصري ضد حرس الحدود، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

ريال بيتيس ضد تشيلسي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “beIN SPORTS HD 1”.

مواعيد المباريات الودية اليوم

نيجيريا ضد غانا، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويُمكنكم متابعة أحداث مباريات اليوم لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنــــا

