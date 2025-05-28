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19.3 مليون … هل ذلك المبلغ هو فعلاً راتب يامال في عقده الجديد؟!

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  • 19.3 مليون … هل ذلك المبلغ هو فعلاً راتب يامال في عقده الجديد؟! 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أشارت عدة تقارير كتالونية إلى أن راتب النجم لامين يامال في عقده الجديد مع برشلونة، هو 19.3 مليون يورو صافي سنويًا.

بعض النقاد شككوا في ذلك الرقم، حيث يعتقدون بأنه يُمثل العمولة فقط التي تحصل عليها والد لامين من أجل الموافقة على التجديد.

الراتب الفعلي حسب التسريبات قد يتجاوز حاجز 26 مليون، لأن ذلك الرقم يتقاضاه بالفعل روبرت ليفاندوفسكي، ومن المستحيل أن يجدد يامال عقده إلا إن كان النادي سيجعله الأعلى أجرًا من بين كل زملائه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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