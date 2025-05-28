راكيتيتش يكشف حديثه لـ مودريتش بعد اعلان رحيله عن الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش اسفه الشديد على رحيل مواطنه لوكا مودريتش عن صفوف ريال مدريد بعد مسيرة حافلة مليئة بالالقاب والبطولات استمرت لـ 13 عاما.

راكيتيتش قال: “أنا حزين ومتفاجئ للغاية، من الصعب جدا تخيل ريال مدريد بدون لوكا ، كان مختلفا ، وكان يحظى بمودة الجميع ، الريال بحاجة الى مودريتش والعكس ايضا ، كان الوداع رائعا”.

“تحدثت اليه هذه الايام ، واخبرته أننا مازلنا نرغب في رؤيته بالملعب وكذلك في كأس العالم مع كرواتيا ، والاهم انه بخير”.