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مانشستر يونايتد يحدد سعر راشفورد

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- حدد مانشستر يونايتد سعر بيع لاعبه ماركوس راشفورد الذي اصبح هدفا لنادي برشلونة في هذا الصيف.

اليونايتد يريد بيعه لاعبه الانجليزي مقابل 48 مليون يورو ، وراشفورد مستعد لتقديم تنازلات مالية ، لكن فقط في حال انتقاله الى برشلونة .

في المقابل ، يفضل برشلونة الاعارة مع خيار شراء مستقبلي بدلا من الشراء الالزامي ، حيث تعتقد الادارة ان اليونايتد في موقف ضعف ، وعليهم إما تخفيض السعر او القبول بإعارة بشروط مناسبة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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