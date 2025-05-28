مانشستر يونايتد يحدد سعر راشفورد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- حدد مانشستر يونايتد سعر بيع لاعبه ماركوس راشفورد الذي اصبح هدفا لنادي برشلونة في هذا الصيف.

اليونايتد يريد بيعه لاعبه الانجليزي مقابل 48 مليون يورو ، وراشفورد مستعد لتقديم تنازلات مالية ، لكن فقط في حال انتقاله الى برشلونة .

في المقابل ، يفضل برشلونة الاعارة مع خيار شراء مستقبلي بدلا من الشراء الالزامي ، حيث تعتقد الادارة ان اليونايتد في موقف ضعف ، وعليهم إما تخفيض السعر او القبول بإعارة بشروط مناسبة.