كلمة السر وراء موافقة يامال على تجديد عقده

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي سانتي أوفالي كلمة السر التي جعلت النجم لامين يامال يوافق على تجديد عقده مع برشلونة.

سانتي قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“مع المكافآت، بات لامين هو الأعلى أجرًا في الفريق، وذلك هو ما لعب دورًا في التجديد”.

“الشرط الجزائي في العقد الجديد هو مليار يورو”.

الجدير بالذكر أن البارسا نفسه قد لا يعترف بشكل علني بأن يامال بات صاحب أعلى أجر من بين كل زملائه، ولكن الإعلام الإسباني عمومًا لن يخفى عليه مثل هذه التفاصيل الصغيرة، لأن اللاعب لو لم يحصل على ما أراد من البلوغرانا، لرفض فكرة التجديد من الأساس.