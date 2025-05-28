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أخبار اليمن : الأمين العام يعزي علي مثنى بوفاة والده

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المؤتمر نت - الأمين العام يعزي علي مثنى بوفاة والده
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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ علي أحمد مثنى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، نائب رئيس دائرة التفتيش المالي بهيئة الرقابة التنظيمية وإخوانه

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دوت الخليج -
الأمين العام يعزي علي مثنى بوفاة والده
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ علي أحمد مثنى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، نائب رئيس دائرة التفتيش المالي بهيئة الرقابة التنظيمية وإخوانه وكافة آل مثنى، في وفاة والدهم أحمد مثنى أحمد مثنى، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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