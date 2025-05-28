تشافي يكشف رأيه في نظام مونديال الأندية الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأضاف تشافي، المتوج بلقب كأس العالم للأندية (بالنظام القديم) مرتين، رفقة برشلونة” الفوز بمونديال الأندية يعطيك شعوراً كأنك تلمس السماء، المشاركة في البطولة شيء مختلف، هناك فرق تلعب بأساليب مختلفة، لعبنا ضد فرق من أمريكا الشمالية، أوقيانوسيا، وأمريكا الجنوبية، إنه شيء جميل”.

واستطرد معلقاً على خسارة نهائي مونديال الأندية مع برشلونة في 2006 أمام فريق إنترناسينوال البرازيلي “كان الأمر صعباً، هذه الفرق تقدم كرة مختلفة، قد تكون أكثر احتكاكاً وبدنية”.

يشار إلى أن تشافي فاز مع برشلونة بلقبي عام 2009 بعد الفوز في النهائي امام إستوديانتيس الأرجنتيني وفي 2011 أمام سانتوس البرازيلي، علماً بأن البارسا لن يحضر في النسخة الأولى بالنظام الجديد بأمريكا، وسيمثل إسبانيا في البطولة ثنائي مدريد، الريال وأتلتيكو.