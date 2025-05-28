وداع جديد في مانشستر سيتي يربك جوارديولا قبل مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - ولن يكون ليلو مساعداً لجوارديولا مرة أخرى، حسبما أفادت يومية ماركا الإسبانية مساء الثلاثاء، وبالتالي سيكون بيب بدونه في مونديال الأندية بعدما لامسا المجد سوياً في السنوات الماضية.

قرار رحيل ليلو لم يكن مفاجئاً لجوارديولا، حيث علم بيب بالأمر منذ فترة، لكنه سيربك حساباته قبل مونديال الأندية، حيث سيتوجب عليه إعادة تنظيم جهازه المعاون في الأيام القليلة المقبلة.

ويستهل السيتي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الوداد الرياضي المغربي في الثامن عشر من يونيو القادم، قبل أن يلعب ضد العين الإماراتي في 23 يونيو، ليختتم بعدها دور المجموعات بقمة مثيرة أمام يوفنتوس الإيطالي في السادس والعشرين من الشهر ذاته.