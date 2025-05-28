تحول مفاجئ في الساعات الأخيرة بشأن اهتمام الريال بـ زوبيمندي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- شهد ملف انتقال مارتن زوبيمندي تطورات غير متوقعة في الساعات الأخيرة، بعدما بدا أن ريال مدريد قد صرف النظر عن ضمه هذا الصيف لصالح التوجه نحو خيارات أخرى في خط الوسط.

ورغم اقتراب اللاعب من الانضمام إلى آرسنال، وتوصية ميكيل أرتيتا بضرورة التوقيع معه، كشفت تقارير من “COPE” أن الريال قد يعود مجددًا إلى سباق التعاقد معه.

ويمثل وكيل زوبيمندي نفس الشخص الذي جلب تشابي ألونسو إلى البرنابيو، وبدأ مؤخرًا محادثات جديدة قد تعيد الريال إلى الصورة.

وبينما يظل آرسنال الأقرب، فإن اتصالًا من مدريد قد يقلب المعادلة في أي لحظة، ما يفتح الباب أمام نهاية مختلفة للصفقة.