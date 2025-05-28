أهم شرط يضمن فوز بيتيس على تشيلسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الإعلامي مانو كارينو الشرط الأهم الذي سيضمن لريال بيتيس الفوز على تشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

مانو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“المدرب مانويل بيليغريني واضح، إذا قدم بيتيس أفضل ما لديه، فسوف يضاهي تشيلسي”.

“الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون الفريق هو نفسه الذي أنهى الليغا هذا الموسم في المركز السادس”.

“إن لعب الفريق الأندلسي بندية ودون خوف، ستكون له نفس فرص الفوز”.