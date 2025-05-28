خبر سار في ريال مدريد قبل مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - صحيفة آس الإسبانية أفادت، مساء الثلاثاء، بأن المدافع روديجر قد يكون متاحاً للمدرب الجديد تشابي ألونسو في المباراة الثانية للريال في مونديال الأندية أمام فريق باتشوكا المكسيكي.

ويغيب روديجر عن صفوف الريال في مباراته الافتتاحية في أمريكا أمام فريق الهلال السعودي، لكنه قد يكون متاحاً لمدربه ضمن خياراته في التشكيلة للقاء الثاني.

وكان اللاعب قد خضع للعملية الجراحية في التاسع والعشرين من أبريل الماضي، وأجراها له الطبيب مانويل لييس، وبالنظر للغيابات التي يعاني منها الميرينجي في الخط الخلفي، ستكون عودة أنطونيو بمثابة الخبر الرائع الذي يسعد ألونسو.

وأفادت مصادر داخل ريال مدريد بأن توني لديه ثقة في إمكانية لعبه دوراً مفيداً مع الفريق في مونديال الأندية بعد تعافيه من الإصابة.