شكرا لاهتمامكم بخبر ميسي ينضم إلى سواريز في مغامرة في أوروغواي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سطّر ليونيل ميسي ولويس سواريز فصلاً جديداً في شراكتهما الراسخة، بتأسيسهما نادي ديبورتيفو إل.إس.إم الذي سيبدأ رحلته الاحترافية في الدوري الأوروغوياني لكرة القدم.

وكان النادي يُعرف سابقاً باسم ديبورتيفو إل.إس، وأسسه سواريز في ٢٠١٨ في مدينة لا كوستا في أوروغواي، مع التركيز على تطوير المواهب المحلية ورد الجميل للمجتمع من خلال فرص العمل والمبادرات الاجتماعية.

وأعلن سواريز اليوم الثلاثاء عن تغيير اسم ناديه، مضيفاً حرف “M” تكريماً لزميله ميسي، الذي انضم رسمياً إلى المشروع كشريك.

ويستعد الفريق الآن لخطوته التالية بالمشاركة في المنافسة الاحترافية في دوري الدرجة الرابعة الأوروغواياني.

وقال سواريز في مقطع فيديو على حسابه على إنستغرام: “ديبورتيفو إل.إس.إم مشروع عائلي، وهو حلم عائلي بدأ عام ٢٠١٨، والآن أصبح به أكثر من ثلاثة آلاف عضو وبالإضافة إلى بنية تحتية متطورة”.

وأضاف “لهذا السبب اتخذت قرار انضمام نادي ديبورتيفو إل.إس.إم إلى هيكل الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم، على مستوى الشباب والمستوى الاحترافي”.

وتابع المهاجم البالغ عمره 38 عاماً في إشارة إلى ميسي “هذا المشروع هو المكان الأمثل لمواصلة مشاركة رؤيتنا لكرة القدم. لذا دعوت صديقي للانضمام إلى المشروع الاحترافي لنادي ديبورتيفو إل.إس.إم”.

ووفقاً لتقارير إعلامية، سيشرف ميسي وسواريز على العمليات بشكل مشترك مع تعيين مدير رياضي ذي خبرة في المشهد الكروي المحلي.

وقال ميسي (37 عاماً): “أود أن أشكر لويس على منحي هذه الفرصة، وأشارككم هذا المشروع الذي يعمل عليه منذ سنوات عديدة والذي نما بشكل كبير”.

وأضاف “أتمنى أن أساهم بكل ما أوتيت من قوة لمواصلة النمو، وأن أكون هنا بجانبكم”.

وأصبح سواريز الشريك المقرب لميسي على أرض الملعب في برشلونة من 2014 إلى 2020، حيث شكلا أحد أكثر الثنائيات الهجومية غزارة في كرة القدم الحديثة.

وخلال تلك الفترة، قادا برشلونة لحصد 13 لقباً، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في كأس ملك إسبانيا، كما نشأت بينهما صداقة شخصية قوية خارج الملعب.

واستمرت علاقتهما عندما انضم سواريز إلى ميسي في إنتر ميامي في 2023، بالإضافة إلى زميليهما السابقين في برشلونة، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

وساهم ميسي وسواريز في تتويج إنتر ميامي بدرع المشجعين في ٢٠٢٤.

ويستعد ميسي وسواريز لقيادة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، حيث يلعب الفريق الأميركي ضد الأهلي المصري في افتتاح البطولة في المجموعة الأولى التي تضم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.