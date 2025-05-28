وصفها بـ”لمس السماء”.. تشافي: بطولة كأس العالم للأندية ستُحدث نقلة نوعية في تاريخ كرة القدم

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصف تشافي هيرنانديز، نجم ومدرب برشلونة السابق، حماس الفوز ببطولة كأس العالم للأندية بأنه أشبه بـ”لمس السماء”.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية يوم 14 يونيو القادم في الولايات المتحدة الأمريكية، بنظامها الجديد.

وتضم البطولة 32 فريقًا من مختلف القارات، وتفتح بمواجهة بين إنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري.



تشافي سبق وتوج بكأس العالم للأندية مرتين، وأشاد مدرب برشلونة السابق بنظام البطولة الجديد، ونشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية تصريحاته بشأن البطولة المرتقبة، والتي يغيب عنها الفريق الكتالوني.



وقال تشافي، مستعيدًا ذكريات انتصاريه في عامي 2009 و2011: “إن الفوز بكأس العالم للأندية يمنحك شعورًا بأنك تلمس السماء”.

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وأضاف: “ستشاهد أساليب لعب مختلفة، وتواجه فرقًا من أوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، إنها تجربة رائعة، أعتقد أن هذه البطولة ستُحدث نقلة نوعية في تاريخ كرة القدم”.

وبشأن النظام الجديد للمنافسة، أفاد: “فرصة لأندية مختلفة حول العالم للتنافس على مستوى عال للغاية”.

وعن تجربته في نهائيات كأس العالم للأندية بشكلها السابق مع برشلونة، بما في ذلك الخسارة أمام بورتو أليجري في عام 2006، علّق: “الأمر صعب، لا تعتاد على معرفة هذه الفرق كثيرًا، أتذكر أن كرة قدم مختلفة، ربما أكثر قوة واحتكاكًا”.

