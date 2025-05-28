رسالة كورتوا لـ فاسكيز – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ودع تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد زميله في الفريق لوكاس فاسكيز الذي يرحل عن صفوف الفريق الابيض بنهاية الموسم الجاري.

كوتورا نشر صوره تجمعه بـ فاسكيز عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام وكتب:

“لقد التقينا كزملاء ولكن كان لي أيضا شرف مقابلة الشخص”.

“اشكرك على مساعدتي وعلى تواجدكم الدائم منذ اللحظة التي وصلت فيها وعلى كل هذه المباريات والنجاحات والالقاب وتلك اللحظات في الفالديبيباس حيث نشاهد أطفالنا يستمتعون بكرة القدم”.

“قصتك مليئة بالنجاح في نادي حياتك وستظل دائما اسطورة ! تهانينا على كل شيء”.