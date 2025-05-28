ضياء السيد: الأهلي قادر على حسم الدوري وتقديمه هدية قبل كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق، قدرة الأهلي ولاعبيه على حسم لقب الدوري المصري بالفوز اليوم الأربعاء، على فاركو بالمواجهة التي تجمع بينهما.

ويلتقي الأهلي مع فاركو، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثامنة من عمر المرحلة النهائية لمواجهات بطولة الدوري للموسم الحالي 2024-2025.

وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: “أشكر عماد النحاس لأنه تولى المسؤولية في توقيت صعب وحمل ثقيل بعد رحيل مدرب وفي نهاية الموسم، وقدم نتائج جيدة وإن شاء الله يتوج غدًا بالدوري”.



وأكمل: “أشكر اللاعبين لأنهم قدروا المسؤولية وتحملوا (دوري كله دوشة) وأهم شيء إنهم ركزوا في المباريات ولم يفكروا في بيراميدز”.



وتابع: “الموقف بنسبة 99% في يد اللاعبين، الجمهور سيفعل ما عليه غدًا في الملعب، الأهلي اعتاد أن يحصد كل البطولات، وليست بطولة لتعوض أخرى، بطولة الدوري محببة لدينا، لذلك الأهلي حصد 44 لقبًا وغدًا يزيد لقبا”.

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واستطرد: “أًقدر تركيز اللاعبين رغم الحديث عن القضايا وغيره، وإن شاء الله غدًا يحققون آمال الجماهير، لأن حصد اللقب سيفرق مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وسيفرق مع المدير الفني الجديد أن يبني على انتصار”.

وأردف: “ملف الصفقات تم باحترافية ونشكر مجلس الإدارة عليه، الهبوط الذي حدث في فترة كولر أنا كان رأيي إننا من بداية الموسم ونتحدث فقط عن كأس العالم، وأنا كنت أحذر بأن هناك بطولات أخرى قادمة لا بد أن نحصدها”.

واختتم: “لكن الحديث الدائم عن كأس العالم أثر على اللاعبين وكولر، وانعكس على قرارات فنية كثيرة ليست صحيحة، وتركيز اللاعبين، وهذه من المطبات التي جعلت النتائج ليست أفضل شيء، ولكن تعادلت الكفة بعد خسارة بيراميدز وفوز الأهلي”.

