كشف حساب (1) – مراجعة لموسم ليفربول

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وأخيرًا انتهى الموسم الأوروبي الطويل والشاق، والذي شهد الكثير من المفاجآت والأحداث التي تستحق أن نسلط الضوء عليها بتركيز أكبر.

ومن الآن فصاعدًا، سنقدم لكم عبر موقعنا “هاي كورة”، سلسلة “كشف حساب”، والتي سنرصد فيها موسم الأندية الكبرى من حيث أبرز النتائج والأحداث التي أتى بها موسمها، والبداية ستكون مع ليفربول.

على الرغم من فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن موسمه لم يكن مميزًا بالقدر الكافي، فمع الأداء المتصاعد الذي قدمه رجال أرني سلوت منذ انطلاقة الموسم، ظن الكثيرين أنه سينافس على الثلاثية “الدوري الإنجليزي – دوري أبطال أوروبا – كأس الاتحاد الإنجليزي”، لكن إذا به يخسر كل البطولات الأخرى.

إذا أردنا أن نحدد الميزة الأكبر في موسم ليفربول، سنجد أنه نجح في استغلال حالة الضعف والتخبط التي ضربت منافسيه في الدوري الإنجليزي، ليحصد اللقب العشرين.

بينما كانت السلبية الأكبر في موسمه، أن الإخفاق كان مصيره كلما وضع في اختبار حقيقي سواء محليًا أو قاريًا.

وفي النهاية، لا يسعنا إلا أن نشيد بالاستقرار الذي أتى به سلوت بعد رحيل يورجن كلوب، حيث حافظ المدرب الهولندي على قوام فريقه وأسلوبه ليستمر دون خلل، حتى نجح في أن يجعله ملكًا متوجًا على الكرة الإنجليزية.

أرقام ليفربول في كل البطولات خلال موسم 2024/2025