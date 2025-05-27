راشفورد يتمسك بحلم برشلونة.. ولكن!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن مانشستر يونايتد حدَد مبلغ 48 مليون يورو للتخلي عن ماركوس راشفورد، ما يُعقد حلم الجناح الإنجليزي بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.

ورغم استعداد راشفورد لتقديم تنازلات مالية كبيرة من أجل ارتداء قميص برشلونة، إلا أن النادي الكتالوني يُفضل خيار الإعارة مع أحقية شراء لاحقة، بدلاً من الشراء المباشر.

وترى إدارة برشلونة أن اليونايتد ليس في موقع قوة تفاوضية، ما قد يُجبره إما على تخفيض مطالبه المالية أو قبول صيغة الإعارة بشروط ميسّرة.