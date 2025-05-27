بين فاركو والزمالك.. جون إدوارد يحدد وجهته بعد موقعة الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعيش جون إدوارد، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي فاركو، فترة من الترقب، في ظل العروض المطروحة أمامه خلال الفترة الجارية، وعلى رأسها عرض نادي الزمالك لتولي منصب المدير الرياضي ضمن خطة النادي لإعادة هيكلة قطاع الكرة بالكامل.

وأكدت مصادر خاصة لـ بطولات أن إدوارد لم يحسم موقفه النهائي بعد، ويُنتظر أن يتخذ قراره عقب مباراة الأهلي وفاركو المقبلة في الدوري الممتاز.

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ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لحسم هذا الملف في أقرب وقت، في إطار توجه الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر إدارية تمتلك خبرات فنية وإدارية مميزة، إذ يحظى إدوارد بدعم من لجنة التخطيط التي تضم رموزًا كروية مثل أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني.



وتشير المصادر إلى أن إدوارد يميل إلى الموافقة على عرض الزمالك، لكنه يفضل إنهاء ارتباطه الحالي مع فاركو بطريقة احترافية.

في المقابل، تتمسك إدارة نادي فاركو باستمرار جون إدوارد في منصبه، في ظل ما قدمه من إضافات واضحة على مستوى العمل الإداري والتنظيمي داخل قطاع الكرة بالنادي، وتسعى إدارة فاركو لإقناعه بالبقاء من خلال تقديم عرض جديد يتضمن صلاحيات أوسع ومزايا إضافية.

ومن المنتظر أن تتضح الرؤية الكاملة خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا عقب مباراة الأهلي وفاركو، والتي تمثل آخر محطة قد يتولاها إدوارد في منصبه الحالي قبل أن يتجه صوب القلعة البيضاء.

وتعتبر مواجهة فاركو أمام الأهلي حاسمة في مصير بطولة الدوري هذا الموسم، إذ تسفر نتيجة فوز المارد الأحمر بها عن تتويجه بطلًا للمسابقة هذا العام.

