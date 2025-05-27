مودريتش يستشير رونالدو بعد “عرض النصر”.. والمفاوضات تتوقف

عدن - ياسمين عبد العظيم - ذكرت تقارير أن نادي النصر السعودي يحاول التعاقد مع الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن ودع ريال مدريد الإسباني.

رفض ريال مدريد تنفيذ رغبة النجم الكرواتي بالبقاء الموسم المقبل مع الفريق والاعتزال بقميصه.

ذكر موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن النصر السعودي يُفاوض مودريتش الذي تلقى عدة عروض من أندية أخرى.

وقال إن مودريتش تحدث مطولاً مع زميله السابق كريستيانو رونالدو، الذي عرض عليه مشروع النصر، وأبدى حماساً لفكرة لمّ الشمل في العاصمة الرياض.

ورغم ذلك، توقفت المفاوضات بين لوكا ومسؤولي النادي السعودي في الأيام الماضية.

وفي السياق ذاته، ذكر التقرير إن نادي الاتفاق السعودي يراقب الوضع عن كثب، تحسباً لإمكانية التقدم بعرض في حال لم يكتب للنصر النجاح في مفاوضاته مع مودريتش.

عروض من أميركا والبرازيل

أضاف المصدر نفسه أن صاحب الـ 39 عاماً يفضل الانتقال إلى الدوري الأميركي لأسباب عائلية، وهو ما يفسّر دخول نادي إنتر ميامي، المملوك للأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، على خط المفاوضات، حيث استفسر النادي عن إمكانية ضم النجم الكرواتي في صفقة انتقال حر.

ودخلت أندية برازيلية على الخط، في إطار سعيها لجلب أسماء عالمية إلى دوريها، لكنّ “عرض النصر هو الأقوى” وفقاً لـ”فوت ميركاتو”.