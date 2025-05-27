فالدانو يعلق على تعيين ألونسو مدرب لريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق خورخي فالدانو اللاعب والمدرب والاداري الاسبق في ريال مدريد على تعيين تشابي الونسو مدرب للفريق الابيض خلفا للمدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي.

فالدانو قال: “ريال مدريد في أيد أمينة ، تشابي يتمتع بشخصية أكثر من كافية لحمل النادي على كتفيه ، هو مدرب رائع للغاية وموثوق وشخص ذكي ونجح في الخارج”.

اضاف: “انه يعلم أنه قادم على عملية اعادة بناء ويعرف حجم العدو (برشلونة) وهو ليس صغيرا ، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى خطواته الاولى”.