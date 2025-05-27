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فالدانو يعلق على تعيين ألونسو مدرب لريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق خورخي فالدانو اللاعب والمدرب والاداري الاسبق في ريال مدريد على تعيين تشابي الونسو مدرب للفريق الابيض خلفا للمدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي.

فالدانو قال: “ريال مدريد في أيد أمينة ، تشابي يتمتع بشخصية أكثر من كافية لحمل النادي على كتفيه ، هو مدرب رائع للغاية وموثوق وشخص ذكي ونجح في الخارج”.

اضاف: “انه يعلم أنه قادم على عملية اعادة بناء ويعرف حجم العدو (برشلونة) وهو ليس صغيرا ، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى خطواته الاولى”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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