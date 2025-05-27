أحمد سالم يكشف حقيقة وجود أزمات مع عبد الله السعيد.. وموقف مدرب الزمالك الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف تعيين المدير الرياضي الجديد في النادي لم يتم البت فيه بعد، وأن المجلس قرر تأجيل أي تعيينات أو قرارات جديدة إلى ما بعد مباراة نهائي كأس مصر.

وقال سالم في مداخلة عبر قناة “أون سبورت”: “جون إدوارد كادر إداري محترم، لكن لم يتم تعيين أي منصب جديد في أي مكان في النادي حتى الآن”.

وأضاف سالم أن قطاع الناشئين في النادي يضم أسماء كبيرة مثل بدر حامد والكابتن عبد الحليم علي، مشيرًا إلى أنه لا توجد قرارات رسمية حتى اللحظة بخصوص تعيينات في هذا القطاع”.



وتابع :”الأمور لا تزال قيد الدراسة ضمن خطة إعادة الهيكلة التي يعمل عليها مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، اللجنة تسعى لإحداث تغييرات في مناصب المدير الرياضي وقطاع الناشئين بما يخدم تطلعات النادي المستقبلية”.



بين فاركو والزمالك.. جون إدوارد يحدد وجهته بعد موقعة الأهلي

وعن الحالة الفنية داخل الفريق، تابع المتحدث باسم الزمالك أن هناك استقرار نسبي في اختيار المدير الفني الجديد، وأن المجلس يركز حاليًا على هذه المرحلة المهمة.

أما بخصوص اللاعب عبد الله السعيد، فقد نفى وجود أي أزمات معه، مشددًا على أن السعيد يؤدي دوره بشكل جيد ويحرص على الحضور مبكرًا للتدريبات، كما أكد أن ما تم تداوله حول غيابه عن مباراة الكأس بسبب رحلة الحج غير دقيق، وأن اللاعب هو من ينفي هذه الشائعات.

وختم أحمد سالم تصريحه بالدعوة إلى إعادة النظر في موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، موضحًا أن المباراة ستقام يوم وقفة عرفات، وهو يوم له خصوصية دينية لدى الكثير من جماهير النادي، حيث يكون الصيام قائمًا، ما يستدعي التفكير في تأجيل الموعد أو تغييره لتيسير الأمور على اللاعبين والمشجعين على حد سواء.

