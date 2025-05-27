أراوخو يرد على الانتقادات وموقفه من الرحيل عن برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أدلى رونالد أراوخو لاعب فريق برشلونة الإسباني، بتصريحات بشأن الانتقادات التي تلقاها مؤخرًا وموقفه منها، ومستقبله مع الفريق.

وتأثر أراوخو بالإصابات، والتي أثرت على أدائه ومشاركته مع برشلونة، لكن الأوروجوياني أصر على عدم انشغاله بالانتقادات.

وقال أراوخو في تصريحات نشرتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “أنا سعيد بجميع الألقاب التي فزنا بها هذا الموسم”.



وأضاف: “شخصيًا، لا أعتقد أنه كان موسمًا رائعًا، خاصةً بسبب الإصابة التي أبعدتني عن الملاعب لفترة طويلة، لكنني سعيد لأنني فزت بثلاثة ألقاب، وسعيد بوجودي هنا”.



وعن الانتقادات التي تلقاها، وتأثير ذلك على مشاركته أساسيًا، أكد: “أنا ناضجٌ جدًا وأدرك تمامًا قدراتي، كنتُ هادئًا جدًا حيال ذلك، معنوياتي مرتفعة، وكذلك حالتي البدنية”.

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وشدد: “إذا كنتُ بصحة جيدة، يُمكنني منافسة أي شخص، لا أصغي للانتقادات؛ ربما تُصغي عائلتي إليها أكثر، لكنني لا أُعير اهتمامًا لما يقوله الناس”.

وتابع: “غيابي عن الملاعب لفترة طويلة أزعجني بعض الشيء، لطالما رغبتُ في اللعب، عندما لا ألعب، قد أفقد بعض الثقة، لكن هذا جزء من مسيرتي”.

وواصل: “أنا في أحد أفضل أندية العالم، وأحد قادة الفريق، وما زالت أمامي سنوات عديدة، والأمور الجيدة قادمة، المدرب يحبني والجماهير تحبني”.

وفي نهاية الحديث، سُئل أراوخو عن مستقبله وأجاب بصورة قاطعة: “أؤكد لكم أنني سأستمر، لدي عقد حتى عام 2031”.

