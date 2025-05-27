وكيل طارق حامد يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك معه وموقف اللاعب

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف معتز حسن، وكيل أعمال اللاعب طارق حامد، حقيقة المفاوضات من جانب نادي الزمالك، لضمه خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء عقده مع فريقه ضمك السعودي.

وانتهى عقد طارق حامد مع فريق ضمك السعودي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، وترددت أنباء عن عودته إلى صفوف الزمالك.

وقال حسن خلال تصريحات عبر برنامج “الكورة مع فايق” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر2”: “الزمالك نادي كبير، طارق يحب الزمالك، وحقق بطولات مع القلعة البيضاء وهو بيته، لكن حتى الآن لم يحدث أي تواصل معه، ويوجد ترحيب مننا في أي وقت بالعودة لصفوف الفارس الأبيض”.



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وأضاف: “طارق حامد لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، مؤكد ومنطقي سيكون لديه عروض، هو لعب في الدوري السعودي، وتدرب مع مدربين كبار، ومحافظ على نفسه بشكل جيد ويعمل بشكل احترافي”.

وأتم: “طارق حامد يمتلك عروض، والأولوية لديه نادي الزمالك 100% هو زملكاوي”.

وكان طارق حامد قد رحل عن صفوف نادي الزمالك في موسم 2022-2023، إلى الاتحاد السعودي وحقق مع العميد بطولة الدوري السعودي ثم رحل مع انطلاق الموسم الماضي إلى ضمك.

