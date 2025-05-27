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أنشيلوتي والبرازيل: بداية الحلم السادس

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: بدأ المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مهمته الجديدة على رأس القيادة الفنية لمنتخب البرازيل، حيث استهل استعداداته للمباريات الدولية المقبلة في شهر يونيو، والتي ستجمع السيليساو بمنتخبي الإكوادور وباراغواي.

تأتي هذه المرحلة كخطوة أولى في عهد جديد لكرة القدم البرازيلية، حيث تعقد الجماهير آمالاً كبيرة على أنشيلوتي لإعادة الهيبة والهوية للمنتخب الأكثر تتويجاً في تاريخ كأس العالم.

ووسط أجواء من التفاؤل والطموح، لا يخفي البرازيليون حلمهم الأكبر: التتويج بالنجمة السادسة في مونديال قادم يعيد أمجاد الماضي ويكتب فصلاً جديداً في تاريخ السيليساو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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