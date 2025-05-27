لامين يامال… الوريث الشرعي لرقم 10

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (بقلم سانتي خيمينيز – as)

في شوارع برشلونة، بات من المستحيل العثور على قميص رسمي لنادي برشلونة يحمل اسم لامين يامال.

القمصان التي كانت تزينها الأرقام “19” تحولت إلى ذكريات عابرة أو قطع بلا مستقبل.

السبب؟ الاستعداد لتغيير كبير يضع هذا النجم الشاب في مصاف الكبار.

على مدار عشرة أيام، جلت بين المتاجر الرسمية بحثاً عن القميص، استجابةً لطلب من صديقة في دبلن أرادت إهداءه لابنها.

وبالنهاية، وجدت الجواب في المتجر الرئيسي وسط المدينة: “سُحب القميص من السوق انتظاراً للإصدار الجديد، فرقم لامين سيتغير”.

ورغم غياب إعلان رسمي حتى الآن، فإن المؤشرات واضحة: أنسو فاتي في طريقه إلى موناكو، ورقم “10” الذي حمله كبار النجوم في تاريخ البلوغرانا سيمنح لامين يامال، بعد تجديد عقده حتى 2031.

وصف ديكو، المدير الرياضي، تجديد عقد يامال بأنه “أفضل تعاقد ممكن”، والرئيس لابورتا أكد أن بقاءه لفترة طويلة أمر لا بد منه.

وهكذا، يستعد لامين لحمل القميص الأشهر في كامب نو، ليبدأ فصلاً جديداً من المجد… برقمه الجديد: “10”.