ما أجمل الكذب في وضح النهار…! ألونسو مهدد في غرف الملابس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: آخر الأخبار المنتشرة في الساعات الماضية صدرت من صحيفة ليست بذلك القدر الكبير من الثقة، ولكن من الجيد أن نكشف للجمهور حجم التخريف والتزييف في هذا الصيف.

الخبر يقول إن هناك عدم ثقة من غرفة الملابس تجاه تشابي ألونسو، خاصة وأنهم يرون أن مودريتش وفاسكيز كانا يستحقان معاملة أفضل.

والحقيقة أن هناك مجموعة من الأسئلة والملاحظات:

١- هل لوكا خرج بطلب من تشابي…؟! بالتأكيد لا، الإدارة رفضت التجديد.

٢- هل لوكا لا يزال يشرب الحليب صباحًا، وأحد أطفال النادي وينتظره مستقبل مشرق…؟! بالتأكيد لا، اللاعب قريبًا سيكون جدًّا، وقد دخل الأربعين رسميًا.

٣- هل خروج لوكا كارثي، وكان الفريق معتمدًا عليه في الموسم الماضي بالكامل…؟! بالتأكيد لا، اللاعب كان ينزل كبديل، وبكل تأكيد (للعمر أحكام).

٤- أما الحديث عن “التافه فاسكيز” فهذا “عار”، لأن الأسطورة لوكاس فاسكيز ساهم هذا الموسم برقم تاريخي لم يتكرر في تاريخ كرة القدم، وهو اللاعب الوحيد في العالم الذي ساهم في ٨ أهداف من أهداف برشلونة الستة عشر هذا الموسم.

الحقيقة أن هناك إعلامًا وإعلاميين في أوروبا لا يفلحون حتى في رعاية البقر.