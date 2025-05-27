زيدان: لوكاس فاسكيز: لاعب عظيم ومحترف ملتزم ولديه تاريخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - حرص المدرب الفرنسي العاطل عن العمل منذ عام 2021، زين الدين زيدان، على توجيه رسالة وداع مؤثرة إلى الظهير الأيمن الإسباني لوكاس فاسكيز، بعد إعلان رحيله عن صفوف ريال مدريد، عقب 10 سنوات كاملة قضاها داخل أسوار “سانتياغو برنابيو”.

زيدان الذي يعد أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بعصر المجد الحديث في ريال مدريد، بعدما قاد النادي لثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018، كان صاحب الفضل في مشاركة لوكاس فاسكيز مع الفريق الأول، حيث لم يكن ضمن خطط سلف زيدان “رافائيل بينيتيز”.

وقال زيدان في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام: “فاسكيز.. لاعب عظيم ومحترف ملتزم… مبروك على التاريخ الذي صنعته في ريال مدريد يا لوكاس”.

ويُعد فاسكيز من أكثر اللاعبين الذين جسّدوا روح ريال مدريد خلال العقد الأخير، إذ شارك في جميع المراكز الممكنة تقريبًا، كظهير أيمن وجناح أيمن ومهاجم ثالث.

وخاض اللاعب السابق لنادي إسبانيول أكثر من 300 مباراة بقميص الفريق الأول لريال مدريد، وحقق خلالها كل البطولات الممكنة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وكان زيدان من أبرز المدربين الذين وثقوا في قدرات فاسكيز، وكانت أبرز مباراة اعتمد فيها عليها “الريمونتادا” الشهيرة أمام باريس سان جيرمان عام 2018.

وبرحيل فاسكيز يُغلق فصلاً آخر من حقبة ذهبية حيث تزامن قرار عدم تمديد عقده مع رحيل الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش.