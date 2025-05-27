افضل لاعب في الدوري الايطالي غير موجود في التشكيلة المثالية للموسم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تقاسمت سبعة اندية التشكيلة المثالية للدوري الايطالي للموسم المنقضي 2024-2025 الذي انتهى بتتويج نابولي باللقب.

التشكيلة المثالية للدوري الايطالي التي اختارها موقع سكور لايف خلت من اسم اللاعب الانجليزي سكوت ماكتوميناي نجم نابولي المتوج بجائزة افضل لاعب في الموسم .

البطل نابولي حضر بلاعبين اثنين شانه شان وصيفه انتر ميلان و الثالث اتلانتا بيرغام و ايضا أي سي ميلان .

التشكيلة ضمت كل من :