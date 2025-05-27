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افضل لاعب في الدوري الايطالي غير موجود في التشكيلة المثالية للموسم

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تقاسمت سبعة اندية التشكيلة المثالية للدوري الايطالي للموسم المنقضي 2024-2025 الذي انتهى بتتويج نابولي باللقب.

التشكيلة المثالية للدوري الايطالي التي اختارها موقع سكور لايف خلت من اسم اللاعب الانجليزي سكوت ماكتوميناي نجم نابولي المتوج بجائزة افضل لاعب في الموسم .

البطل نابولي حضر بلاعبين اثنين شانه شان وصيفه انتر ميلان و الثالث اتلانتا بيرغام و ايضا أي سي ميلان .

التشكيلة ضمت كل من :

  • امير رحماني و اليساندرو بونجيورنو من نابولي .
  • ماركوس تورام و هاكن كالهانغولو من انتر ميلان .
  • اديمولا لوكمان و ماتيو ريتيغي من اتلانتا بيرغام .
  • تيو هيرنانديز و تياني ريندرز من أي سي ميلان
  • ماثيو غندوزي من لاتسيو روما ، نيكولو سافونا من يوفنتوس و الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش من نادي تورينو .
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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