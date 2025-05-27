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شكرا لاهتمامكم بخبر افضل لاعب في الدوري الايطالي غير موجود في التشكيلة المثالية للموسم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تقاسمت سبعة اندية التشكيلة المثالية للدوري الايطالي للموسم المنقضي 2024-2025 الذي انتهى بتتويج نابولي باللقب.
التشكيلة المثالية للدوري الايطالي التي اختارها موقع سكور لايف خلت من اسم اللاعب الانجليزي سكوت ماكتوميناي نجم نابولي المتوج بجائزة افضل لاعب في الموسم .
البطل نابولي حضر بلاعبين اثنين شانه شان وصيفه انتر ميلان و الثالث اتلانتا بيرغام و ايضا أي سي ميلان .
التشكيلة ضمت كل من :
- امير رحماني و اليساندرو بونجيورنو من نابولي .
- ماركوس تورام و هاكن كالهانغولو من انتر ميلان .
- اديمولا لوكمان و ماتيو ريتيغي من اتلانتا بيرغام .
- تيو هيرنانديز و تياني ريندرز من أي سي ميلان
- ماثيو غندوزي من لاتسيو روما ، نيكولو سافونا من يوفنتوس و الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش من نادي تورينو .