شكرا لاهتمامكم بخبر وليد الركراكي يكشف قائمة المنتخب المغربي على وقع تصريحات ساخرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف المدرب المغربي وليد الركراكي عن قائمة منتخب اسود الاطلس المعنية بالمواجهتين الوديتين خلال فترة التوقف الدولي لشهر يونيو القادم .

المنتخب المغربي يلعب ضد كل من نظيره التونسي في السادس من يونيو ثم ضد نظيره البنيني في التاسع من نفس الشهر ضمن الاعداد لخوض الاستحقاقات الرسمية القادمة و على رأسها نهائيات كاس امم افريقيا 2025 بالمغرب .

الركراكي استغل فرصة الكشف عن قائمة المنتخب ليتحدث عن مستقبله على راس الجهاز الفني حيث قال في تصريحات بدت ساخرة انه مستعد للتخلي عن منصبه للمدرب الاسباني بيب غوارديولا او الايطالي كارلو انشيلوتي اذا كان ذلك يضمن للمغرب الفوز بلقب كاس امم افريقيا .

القائمة ضمت 26 لاعبا هم :