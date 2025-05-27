المدربون الأجانب الذي فازوا بالدوري السعودي في الموسم الأول؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - توج نادي الاتحاد بدوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي 2024-2025 بعد منافسة مع قطبي الرياض الهلال والنصر.

هذا التتويج رفع رصيد الاتحاد إلى 10 ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين خلال أعوام 1982، 1997، 1999، 2000، 2001، 2003، 2007، 2009، 2023، 2025.

المدرب لوران بلان كتب اسمه في القائمة الذهبية التي توجت بالدوري السعودي بعد موسم استثنائي مع الاتحاد.

وأصبح لوران بلان أول مدرب فرنسي يتوّج باللقب إلى جانب كونه تاسع مدربٍ يحقق اللقب في تجربته الأولى بالمسابقة بحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات.

احتفال الاتحاد باللقب العاشر

تسلم كريم بنزيما مهاجم الاتحاد كأس دوري روشن السعودي وسط أجواء احتفالية كبيرة في جدة باليوم الأخير من الموسم.

وأقيمت المراسم الاحتفالية عقب فوز الاتحاد 1-0 على ضمك بملعب الإنماء وسط جمهوره، إذ حسم بنزيما ورفاقه اللقب قبل جولتين.

وعلى منصة التتويج تسلم النجم الفرنسي الكأس من وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بعد أن مازحه بسحب الكأس قبل تسليمه.

مدربون أجانب فازوا بالدوري السعودي في موسمهم الأول:

1 – غابرييل كالديرون: الهلال 2008-2009

2 – إيريك غيريتس: الهلال 2009-2010

3 – ميشيل برودهوم: الشباب 2011 – 2012

4 – رامون دياز: الهلال 2016-2017

5 – خوان إيغناسيو براون: الهلال 2017-2018

6 – روي فيتوريا: النصر 2018-2019

7 – رازفان لوشيسكو: الهلال 2019-2020

8 – نونو إسبيريتو سانتو: الاتحاد 2022-2023

9 – لوران بلان: الاتحاد 2024-2025