وائل القباني يكشف سر غياب شيكابالا عن مران الزمالك.. ويصرح: جاهزون لنهائي البطولة الأهم أمام بيراميدز

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن وائل القباني، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن خطة الجهاز الفني للاستعداد لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا لمدة يومين، يبدأ الثلاثاء 3 يونيو المقبل، ويستمر حتى موعد المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس 5 يونيو.

وأكد القباني أن الجهازين الفني والإداري يعملان حاليًا على تنظيم جدول التدريبات والمعسكرات بأفضل شكل ممكن لضمان الجاهزية الكاملة للفريق خلال هذه الفترة الحاسمة، والتي ستشهد ختام منافسات الدوري إلى جانب المباراة النهائية للبطولة المحلية الأهم.

خاص | تعديل موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر



وفيما يخص تدريبات اليوم الثلاثاء، أوضح مدير الكرة أن الفريق خاض المران بشكل طبيعي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في ختام مشوار الزمالك في الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 31 مايو الجاري.



وأشار القباني إلى أن جميع اللاعبين حضروا التدريب في الموعد بعد إخطارهم بتعديل توقيت المران من السادسة مساءً إلى الثامنة مساءً، بسبب انشغال الملعب بتدريبات فريق سيراميكا كليوباترا، مضيفًا أن الإخطار تم إرساله للاعبين في تمام الثالثة عصرًا عقب التنسيق مع إدارة الاستاد.

واستثنى القباني قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا” من المشاركة الجماعية، حيث حصل على إذن خاص لأداء تدريبات فردية في النادي بسبب ظروف أسرية.

وفي ختام تصريحاته، شدد القباني على ارتفاع الروح المعنوية داخل المعسكر الأبيض، مشيدًا بجدية اللاعبين وإصرارهم على تحقيق نتائج إيجابية في المرحلتين القادمتين، حيث يسعى الفريق لإنهاء الدوري بشكل قوي، قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي الكأس.

