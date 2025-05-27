خبر سار لجماهير ريال مدريد بشأن روديغر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكرت صحيفة اَس الإسبانية أن الألماني أنطونيو روديغر يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يزيد من احتمالية مشاركته في مباراة ريال مدريد الثانية في كأس العالم للأندية أمام باتشوكا المكسيكي.

ويحتاج المدافع المخضرم إلى فترة تعافٍ قصيرة بعد خضوعه لجراحة في الركبة، وقد يكون متاحًا للمدرب تشابي ألونسو في تلك المواجهة، ما يمثل دفعة دفاعية مهمة للفريق، خاصة في ظل الغيابات التي أثرت على المنظومة الدفاعية خلال الفترة الماضية.