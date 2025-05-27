رسميًا | برشلونة يعلن تجديد عقد لامين يامال

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد نجمه الشاب لامين يامال، في بيان رسمي أصدره اليوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير بالأمس، أن خورخي مينديز وكيل يامال، تواجد في برشلونة للحديث عن تجديد عقد اللاعب.

وكشف برشلونة خلال بيانه، تجديد عقد لامين يامال حتى يونيو 2031، وسيكون اللاعب حينها بعمر 24 عامًا.



ووصل يامال ووالده إلى مكاتب النادي اليوم، من أجل التوقيع على عقده الجديد في حضور خوان لابورتا، رئيس برشلونة.



وأعلن برشلونة في بيانه الرسمي: “توصل نادي برشلونة الإسباني ولامين يامال إلى اتفاق لتجديد عقده، والذي سيبقيه مع النادي حتى 30 يونيو 2031.

ووقع اللاعب عقده الجديد، الثلاثاء في مكاتب النادي في حفل مع رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا؛ نائب الرئيس الأول، رافا يوستي؛ والمدير الرياضي للنادي ديكو وغيرهم”.

وظهر يامال لأول مرة مع برشلونة الأول في 29 أبريل 2023، بعمر 15 عامًا فقط.

اقرأ أيضًا | خوان جارسيا يثير التكهنات بشأن مفاوضات برشلونة

وساهم صاحب الـ 17 عامًا هذا الموسم في تتويج الفريق بالثلاثية، حيث حقق لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

يامال شارك بالفعل في 106 مبارايات مع الفريق الأول لبرشلونة، وأصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، وأصغر لاعب يتجاوز 100 مباراة مع برشلونة.

وخلال الموسم الجاري، شارك يامال في 55 مباراة مع برشلونة، وسجل 18 هدفًا وساهم بـ 25 تمريرة حاسمة.

