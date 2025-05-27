أموريم يُهين لاعب مانشستر يونايتد أمام زملائه: ادعُ الله أن تجد ناديًا يوقع معك

عدن - ياسمين عبد العظيم - أهان روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أحد لاعبي الفريق أمام زملائه في محادثة قبل ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى موسم الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، ومر مانشستر يونايتد بموسم سيئ للغاية ونتائج متذبذبة.

مانشستر يونايتد أنهى الموسم في المركز الخامس عشر، وخسر لقب الدوري الأوروبي أمام خصمه توتنهام.



وبحسب ما أفادت صحيفة “مترو” البريطانية، تحدث أموريم مع لاعب الفريق أليخاندرو جارناتشو وذلك أمام زملائه.



واجتمع المدرب باللاعبين يوم السبت الماضي، قبل نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال أموريم لجارناتشو أمام لاعبي مانشستر يونايتد: “من الأفضل أن تدعو الله أن تجد نادٍ يوقع معك”.

وذكرت تقارير صحفية قبل أيام أن أموريم طلب من جارناتشو مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وتذكر التقارير الواردة أن أموريم لم يكن سعيدًا بتصريحات جارناتشو بعد هزيمة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي.

وصرح جارناتشو حينها: “لم نفز على أي فريق في الدوري، افتقرنا إلى الكثير من الأشياء، عندما لا تسجل أهدافًا، فأنت دائمًا بحاجة إلى المزيد، حتى وصلنا إلى النهائي، لعبتُ كل جولة، ولعبتُ 20 دقيقة اليوم، لا أعرف”.

من ناحية أخرى، لجأ شقيق جارناتشو إلى وسائل التواصل الاجتماعي واتهم أموريم بـ”التضحية بشقيقه”، وهو الأمر الذي لم يعجب مدرب مانشستر يونايتد.

