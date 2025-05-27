بعد تألقه مع كومو.. ريال مدريد يقترب من استعادة “باز”

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير أن ريال مدريد اقترب من استعادة نيكو باز بعد أن قدم موسماً مميزاً في الدوري الإيطالي مع كومو.

على الرغم من أن المحادثات بين الناديين تشهد بعض التعثّر، إلا أن نية الفريق الإسباني واضحة، بحسب صحيفة MARCA التي أكدت أن ريال مدريد يرغب في استعادة اللاعب قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية في منتصف الشهر المقبل.

انتقل باز، البالغ عمره 20 عاماً، إلى كومو في الميركاتو الصيفي الماضي لكنّ ريال مدريد وضع بنداً يسمح له باستعادة اللاعب مقابل 8 مليون يورو.

تحت قيادة سيسك فابريغاس في كومو، أظهر الأرجنتيني تطوراً كبيراً، ولعب في الدوري الإيطالي 35 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة.

ويدرك لاعب الوسط الشاب أن مهمته في “سانتياغو بيرنابيو” ليست سهلة في ظل المنافسة القوية في وسط ملعب الفريق.

التعاقد مع باز يؤكد ملامح المشروع الجديد الذي يسعى فلورنتينو بيريز لتحقيقه مع المدرب الجديد تشابي ألونسون بضم لاعبين شباب يدعمون الفريق لفترة طويلة.

ونجح ريال مدريد في حسم صفقة المدافع دين هويسن، البالغ عمره 20 عاماً، من صفوف بورنموث الإنجليزي في صفقة ضخمة كلفت 58 مليون يورو.