كانسيلو يعلق على مواجهة ريال مدريد في مونديال الاندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق جواو كانسيلو نجم نادي الهلال السعودي على مواجهة ريال مدريد يوم الاربعاء الموافق 18 يونيو من الشهر القادم في الجولة الاولى من بطولة كأس العالم للاندية بنظامها الجديد.

قال كانسيلو: “مواجهة ريال مدريد ستكون صعبة للغاية، لأن لديهم لاعبين هجوميين اقوياء يتميزون بالقوة في جميع أنحاء الملعب”.

اضاف: “من الصعب ايقاف لاعبين مثل مبابي، رودريغو ، فينيسيوس موهبتهم كبيرة وأنا معجب بهم للغاية”.

اكمل: “من الجيد دائما اللعب ضد فرق قوية وأنا من مشجعي برشلونة لكن ريال مدريد وسالزبورغ وباتشوكا جميعهم سيكونون منافسين اقوياء”