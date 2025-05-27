عاجل ورسميًا: لامين يامال يجدد عقده مع برشلونة حتى 2031

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تجديد عقد النجم الواعد لامين يامال حتى صيف عام 2031، في خطوة تؤكد التزام النادي بمواصلة الاستثمار في أبرز مواهبه الصاعدة.

ويمثل تجديد عقد يامال رسالة واضحة من إدارة النادي بشأن الثقة الكبيرة في اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، والذي بات ركيزة أساسية في مشروع برشلونة الرياضي تحت قيادة هانسي فليك.

وبموجب العقد الجديد، سيواصل يامال تمثيل الفريق الكتالوني لسنوات طويلة، مع تضمين شرط جزائي ضخم يُقدّر بمليار يورو، ما يعزز من فرص بقاءه ويحصّه من أطماع كبار الأندية الأوروبية.